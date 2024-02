Milan-Atalanta, le probabili formazioni: De Ketelaere da ex. Leao sfida Koopmeiners

Il Milan è reduce dalla batosta di Monza in campionato e, nonostante abbia passato il turno playoff di Europa League, la compagine rossonera ha perso 3-2 nella sfida di ritorno contro il Rennes. Una difesa che soffre parecchio ma con un attacco prolifico. Quella di "San Siro" sembrerebbe una sfida che prometterebbe tante reti. Difendere la zona Champions League, vista l'ormai in fuga Inter, è l'obiettivo del Milan. In avanti praticamente certo l'impiego di Giroud, ricordando la squalifica di Jovic che si è "sfogato" segnando in Europa League. A supportare il francese ci saranno Pulisic e Leao, con il portoghese, anch'egli in gol in Francia, ancora a caccia del suo primo centro in Serie A nel 2024. In mediana favoriti Bennacer e Reijnders, mentre in difesa recuperati Tomori e Kalulu ma solo il secondo parteciperà alla sfida partendo dalla panchina.