Milan, ansia per Ibrahimovic: consulto al ginocchio, a rischio l’Europeo

Ansia per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Giorni di attesa per Zlatan Ibrahimovic, uscito zoppicante dal campo – in occasione della sfida contro la Juventus, dopo aver riscontrato un problema al ginocchio che potrebbe costringerlo a concludere anzitempo la stagione in corso.

Per fare luce sulla reale entità dell’infortunio rimediato dal centravanti svedese, l’attaccante rossonero, si sottoporrà ad un controllo specialistico con il dottor Volker Musahl: il luminare che aveva operato negli Stati Uniti Ibrahimovic, insieme al professor Freddie Fu, quando si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro ai tempi del Manchester United.

Salvo inattesi colpi di scena, come riportato da “Tuttosport”, Zlatan non potrà prendere parte né alla sfida contro il Cagliari né a quella contro l’Atalanta. L’obiettivo, adesso, è quello di stabilizzare il ginocchio e capire se avrà la possibilità di poter essere uno dei protagonisti dell’Europeo, che prenderà il via tra meno di un mese. Dal canto sui, il ct della Svezia, Janne Andersson, sembra essere intenzionato a puntare sul centravanti rossonero. Ma prima della convocazione, Andersson, resta in attesa di una diagnosi definitiva che faccia chiarezza sulla gravità dell’infortunio di Ibra.

Juventus-Milan, ansia per Ibrahimovic. Pioli: “Aveva già il ginocchio dolente, ma non voleva mancare”