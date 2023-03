Milan, altro infortunio per Ibrahimovic. La durata dello stop dell’attaccante svedese

Altra tegola per Pioli che vede fermarsi nuovamente uno dei propri leader

Zlatan Ibrahimovic ha riscontrato l'ennesimo infortunio che potrebbe compromettere il proprio finale di stagione, ricordando i nove mesi di stop risalenti già dalla passata annata con il suo Milan . Il centravanti ex PSG ed LA Galaxy era tornato dal ritiro con la Nazionale svedese "portandosi dietro" ciò che all'apparenza sembrava un risentimento alla coscia. Dai risultati degli esami, in realtà, si è evidenziata una lesione .

Come riporta il Corriere della Sera, la situazione si è dunque rivelata più grave del previsto, con i tempi di recupero di Ibrahimovic alla corte del mister Stefano Pioli che si aggirerebbero attorno ad un mese minimo. Un duro colpo da digerire per un leader che ancora una volta si dovrà limitare a supportare i propri compagni con la grinta che lo contraddistingue, con la speranza di poter partecipare ad un eventuale rush finale per la corsa alla Champions League.