Milan, a tutto Tonali: “Nostro gruppo rinato, contro il Rio Ave conta solo vincere. Ibra? Ci sta vicino”

Sandro Tonali a 360°.

Approdato in rossonero durante la sessione estiva di mercato, Sandro Tonali, scalpita in vista del prossimo impegno che attenderà il suo Milan: quello col Rio Ave di giovedì prossimo. Un test importante per i meneghini, in trasferta in Portogallo per cercare di ottenere il pass per la fase a gironi della UEFA Europa League. Ne è conscio Sandro Tonali che, ai microfoni di “DAZN”, si è soffermato sul momento vissuto dalla squadra in vista della sfida dell'”Estádio do Rio Ave FC”.

“Siamo concentrati sulla prossima partita, questo gruppo è rinato. Stiamo giocando veramente bene, ma i nostri avversari sono molto bravi e ci servirà quindi grande entusiasmo. Ci aspetta una partita molto importante. Dobbiamo vincere, questa è l’unica cosa che ci interessa. Mio approdo in rossonero? Non so se qualche altro club sia stato vicino al mio acquisto, io ho deciso di non farmi avvisare delle valutazioni e fatto lavorare il mio agente, che mi ha chiamato quando c’è stata la proposta dei rossoneri. C’è voluto un minuto, uno scambio di parole, ci eravamo già intesi tutti… È stata una cosa fantastica quando ho avuto la certezza che sarei andato al Milan”.

Chiosa finale sul rapporto con Ibrahimovic: “Ci siamo conosciuti, mi è stato molto vicino, è uno di quei giocatori che ti riesce a caricare anche quando sei spento… Ibra ti sta molto vicino prima delle partite, ora non può farlo ma noi lo sentiamo comunque. Milan? Non c’è bisogno di ritagliarsi spazio, bisogna allenarsi bene e farci trovare tutti pronti. Questo è un grande allenamento, non è una sfida ma è mettersi alla prova durante la settimana”.