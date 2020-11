Maradona, Tacconi e quella punizione del Pibe de Oro: “E’ il secondo gol del secolo. Napoli-Roma? Vi dico la mia”

L’ex numero uno della Juventus torna a parlare di Diego Armando Maradona.

Intervistato ai microfoni di “Radio Marte“, Stefano Tacconi ricorda El Pibe de Oro, suo avversario sul rettangolo verde. “È stato un onore per me giocare contro Maradona. Lui ha sempre avuto grande rispetto e lo ringrazierò per tutta la vita. Sto preparando un quadro con una foto insieme a Maradona, vorrei dedicarglielo. È un regalo per la popolarità che mi ha dato Diego, è il minimo che si possa fare”, sono state le sue parole.

Tacconi è poi tornato sul famosissimo gol messo a segno da Maradona; una punizione rimasta nella storia del calcio, sfidando quasi le leggi della fisica: “Ne abbiamo approfittato tutti, per me è il secondo gol del secolo”, ha proseguito. “Avevo 60.000 spettatori che mi davano del cornuto, ne ho prese davvero di tutti i colori. Appena il quadro sarà finito verrò ai Quartieri Spagnoli”, la promessa di Tacconi.

Ma non solo; l’ex portiere bianconero ha detto la sua in merito al match andato in scena ieri al “San Paolo”: “Napoli–Roma? Ho visto e non comprendo questo calcio con gli stadi vuoti, spesso è tutto di una noia assoluta. Parare la punizione di Insigne (la rete del momentaneo 1-0 ai giallorossi, ndr)? Di solito quando il portiere prende gol è un pirla, ma Insigne è stato bravo ed ha un buon piede. Bisognerebbe capire se il portiere ha visto partire la palla o meno”, ha concluso.

