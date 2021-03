Manchester City, Guardiola ‘coccola’ Aguero: “Sergio un idolo per noi. Futuro? Dipende anche dai tifosi”

Pep Guardiola si gode Sergio Aguero.

Tornato a pieno regime fisico da appena qualche settimana, l’attaccante argentino sta ricominciando a riprendere confidenza con il ritmo gara e con la via della rete. Il gol siglato nell’ultimo match tra i citizens e il Fullham ha decretato il ritorno del Kun sul tabellino dei marcatori dopo ben 471 giorni dall’ultima volta. Un digiuno durato troppo per l’ex giocatore dell’Atletico Madrid, arrivato a vestire la maglia del club di Manchester nell’ormai lontano 2011 a soli 23 anni.

Nonostante sia passato diverso tempo dall’approdo del centravanti sudamericano oltre ‘Manica’, quest’ultimo continua ad essere un elemento fondamentale non solo per l’applicazione del verbo calcistico di Pep Guardiola, ma anche e soprattutto per il suo impatto tecnico e morale all’interno dello spogliatoio. Pienamente consapevole di tutti questi aspetti ed equilibri interni, il tecnico catalano ha voluto spendere alcune parole di fiducia nei confronti dello stesso Aguero. Sul centravanti sono infatti circolate nelle ultime settimane alcune voci di calciomercato che lo vedrebbero vicino ad un possibile passaggio al Barcellona al termine della stagione. Per il momento soltanto flebili indiscrezioni, ma Guardiola ha subito voluto chiarire la situazione.

Ecco le sue parole:“Per Sergio è importante segnare. È stato un bene per lui finire i 90 minuti ad un buon ritmo e segnare un gol . Per gli attaccanti è importante. Futuro? Sergio può essere una leggenda di questo club. È una persona adorabile e ha fatto cose straordinarie con questa maglia… decideremo cosa è meglio per entrambe le parti. Chiunque voglia aiutarci a trattenere Aguero è più che benvenuto. I suoi gol sono molto importanti per noi”.