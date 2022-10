Lutto nel mondo del calcio, scomparso l’ex Inter Sergio Brighenti: aveva 90 anni

Si è spento nella notte a Milano, all’età di 90 anni, Sergio Brighenti , ex calciatore di Modena, Inter, Triestina, Padova, Sampdoria e Torino. Brighenti è stato uno dei più grandi e prolifici attaccanti della storia del campionato italiano , segnando 155 gol tra Serie A e Serie B dal 1949 al 1965.

Con i nerazzurri vinse due scudetti, nelle stagioni 1952/53 e 1953/54, con l'Italia è stato il primo giocatore italiano a segnare alla nazionale inglese nello stadio di Wembley. E' detentore del record di gol realizzati in Serie A in una stagione con la maglia della Sampdoria (28 reti nella stagione 1960/61), record di gol con il Padova di mister Nereo Rocco (50 reti in tre stagioni).