Lukaku a cuore aperto: “Arrivato all’Inter come un uomo in missione. Mondiale di Russia? Vissuti momenti difficili, vi spiego”

“Lì durante il Mondiale in Russia non l’avevo realizzato. Ero un po’ euforico, siamo arrivati alle semifinali e parliamo di un piccolo Paese di soli 11 milioni di abitanti. Il dolore è arrivato un mese dopo quando ho rivisto tutti i video del Mondiale”.

Romelu Lukaku, durante una diretta streaming con Call of Duty – in collegamento con Bleacher Report, racconta a cuore aperto i complicati mesi vissuti dopo il ko maturato dal suo Belgio contro la Francia nel mondiale di Russia 2018. L’attaccante ha infatti rivelato di avere trascorso un periodo particolarmente buio, superato solo grazie al suo trasferimento in nerazzurro.

“Quello è stato difficile, perché pensi che ci sei arrivato davvero vicino. E questa cosa mi ha colpito soltanto dopo. Quando mi sono trasferito all’Inter avevo dentro tutta questa energia che intanto era cresciuta. Ed ero un uomo in missione. Mi dicevo: ‘ok, questo sono io, andiamo’”.