Lo Monaco: “Juventus, che errore con Dybala. Playoff? Vince il Bari” E su Mourinho…

Le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Palermo

Carisma, personalità competenza. Personaggio autorevole, diretto, talvolta scontroso. Pietro Lo Monaco ha scritto pagine significative in ambito dirigenziale nella storia del panorama calcistico nazionale. Centro Sportivo di Torre del Grifo è certamente il punto apicale della parabola professionale di Lo Monaco con il Catania. A Palermo il dirigente campano ha visto infrangersi sull'incompatibilità con Maurizio Zamparini il suo mandato praticamente sul nascere. Proprio l'ex amministratore delegato rosanero, nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di TMW, per affrontare diversi temi interessanti, riguardanti il calcio italiano. Di seguito, le sue parole:

La FIGC ha concesso la grazia a Lukaku annullando la squalifica. “Facciamo di tutto per attirare le polemiche, le chiacchiere e le discussioni. Che intervenga la FIGC per togliere una squalifica vuol dire che siamo alla frutta”.

E la partita, come la vede? “Juve-Inter? Una bella partita ma anche un’altra occasione per fare chiacchiere, polemiche e così via. Ogni gestualità, anche la più stupida, in Italia ci dobbiamo inventare polemiche. L’Inter mi sembra in ripresa: giocherà la semifinale in Champions ed è in piena corsa per la Coppa Italia. La Juve ha ottenuto una certa solidità in fase difensiva ma continua ad esprimere un gioco sparagnino che potrebbe anche non bastare. Vedo l’Inter leggermente favorita."

Avremo Inter e Milan in semifinale di Champions. “Non vedevamo una cosa del genere da decenni. È bello, fa onore al nostro calcio seppur bistrattato. È motivo di orgoglio avere due squadre in semifinale di Champions”.

Si aspetta cambi di panchina in estate? “Probabilmente l’Inter. Però poi vai a vedere che la squadra è in semifinale di Champions e si sta giocando la Coppa Italia. Per quanto riguarda il Milan, Pioli al di là di un appannamento fisiologico è li, in piena lotta per tanti obiettivi: un cambio mi suonerebbe come una sorpresa”.

Si aspetta la permanenza di Mourinho a Roma? “Ha trovato l’America a Roma…. È il suo calcio, capopopolo, amato, osannato. Se si rendesse conto che riuscirà a vincere poco per opportunismo potrebbe anche cambiare. Ma si riconferma da solo”.

In giallorosso brilla Dybala. E la Roma lavora per eliminare la clausola. “La Juve ha fatto un grande errore a lasciarlo andare. Vedo comunque un legame forte con l’allenatore: penso che continuerà il suo rapporto con la Roma. Allungando il contratto i giallorossi rivedranno anche la clausola”.

Lotta salvezza: come la vede? “A marzo-aprile storicamente una squadra che non c’entra niente viene invischiato nella lotta salvezza. Il Lecce non era in predicato di lottare, ora dovrà impegnarsi fino alla fine. Come lo Spezia. A parte la Samp e la Cremonese è tutto ancora da giocare”.

Dalla B alla A: chi andrà su a parte Frosinone e Genoa? “I playoff sono un tormentone e una lotteria incredibile. Il Cagliari per esperienza e sagacia del tecnico, c’è anche il Parma. Ma io dico Bari. Anche il sesto senso mi dice Cagliari”.