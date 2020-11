LIVE Serie A, Bologna-Crotone: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle 15.00

Due squadre in cerca dei tre punti.

Alle ore 15, allo Stadio “Renato Dall’Ara”, andrà in scena la sfida Bologna-Crotone. In occasione della gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A, i padroni di casa proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta patita contro lo Spezia e la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Di fronte, l’ultima della classe. La compagine calabrese fin qui ha collezionato appena due punti, reduce dal ko contro la Lazio. Vincere e risalire in classifica, dunque, l’obiettivo.

Di seguito, le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Sinisa Mihajlovic.

CROTONE (3-5-2): 1 Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.. All.: Giovanni Stroppa.