Lega Serie A, lettera aperta con Coni e Figc al premier Draghi: impianti sportivi e burocrazia. I dettagli

Il campanello d’allarme da parte dei vertici dello sport italiano.

Nella giornata di oggi, i massimi vertici dello sport italiano, hanno inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Il premier, in qualità anche di “titolare della delega governativa per lo sport”, è delegato ad affrontare le problematiche del sistema calcio e dello sport in generale: dalle carenze strutturali fino ad un focus specifico sulla continua insicurezza sulle procedure da adottare in termini burocratici, vero nodo “scoraggiante” per Coni, Figc e Lega Serie A. Di seguito il testo a firma dei tre massimi esponenti dei suddetti organi preposti.

Illustrissimo Presidente, ci rivolgiamo a Lei in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri e attuale titolare della delega governativa per lo sport per rinnovarLe un appello che già avanzammo al Suo predecessore Giuseppe Conte, allegandoLe la lettera inviata lo scorso 19 dicembre. Le infrastrutture sportive nel nostro Paese versano in condizioni decisamente critiche e rappresentano, nei fatti, un freno allo sviluppo e alla crescita del sistema nel suo complesso. Ciò che troviamo però ancora più increscioso, se non addirittura nocivo, è la continua insicurezza sulle procedure in argomento che condiziona e scoraggia qualsiasi investimento nel settore. È proprio di qualche ora fa la notizia dell’ennesimo ricorso che rallenta la definizione, e quindi la realizzazione, del progetto di riqualificazione urbana del cosiddetto ‘Viola Park’, dove sorgerà il centro sportivo della Fiorentina destinato ad ospitare anche il settore femminile e tutte le formazioni giovanili, che ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni. Nel mondo del calcio sono diversi gli investimenti, come quello di Firenze, che rischiano di essere vanificati dalla burocrazia esasperante e dall’ostruzionismo autolesionistico di associazioni che non riconoscono la legittimità delle procedure stabilite dalla legge. È nostra intenzione coinvolgere il Governo su un piano di riqualificazione dell’impiantistica sportiva, magari anche trovando un riconoscimento specifico nel Recovery Plan di prossima definizione, che consenta all’Italia di avvicinarsi agli standard europei. Una nuova generazione di stadi porterebbe, infatti, vantaggi immediati, soprattutto in termini occupazionali, e sarebbe un grande volano per l’economia del nostro Paese.

Giovanni Malagò – Presidente CONI

Gabriele Gravina – Presidente FIGC

Paolo Dal Pino – Presidente Lega Serie A