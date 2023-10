Lecco, Foschi perde due calciatori: infortunati Melgrati e Galli

Periodo difficile per il Lecco di Foschi. Ultimo posto in classifica per la formazione lombarda che sta avendo difficoltà nell'approccio con la nuova categoria. Piove sul bagnato in casa lombarda essendo che la società guidata da Di Nunno dovrà fare a meno di Riccrado Melgrati e Giorgio Galli, entrambi ai box dopo l'ultimo turno di campionato. I due giocatori si sono sottoposti ai controlli medici di rito e puntano a tornare a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Di seguito il comunicato ufficiale del Lecco. Di seguito la nota ufficiale del club: