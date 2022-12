Lecce: ufficiale il rinnovo dell’ex Palermo Gallo fino al 2026

Dopo il rinnovo del centrocampista catalano Joan Gonzalez fino al 2027, il club salentino ha blindato l'esterno difensivo classe 2000 Antonino Gallo fino al 2026 con opzione per la stagione successiva. Per Antonino Gallo, arrivato a parametro zero dal Palermo nel 2019, si tratta del terzo campionato da protagonista con la maglia de Lecce, vestita tra campionato e coppa in 61 presenze con 1 gol. A dare notizia del suo rinnovo è lo stesso club tramite una nota ufficiale.