Lecce-Udinese, probabili formazioni: Baroni con Strefezza, Sottil punta su Beto

Il Lecce non vince in Serie A dal 19 febbraio scorso e ha bisogno di fare punti per consolidare il proprio piazzamento in classifica, l'Udinese è reduce dal successo contro la Cremonese e naviga in acque più tranquille.

Quasi tutto pronto per Lecce-Udinese. Il match - valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce.

La squadra di Baroni sta vivendo un momento complicato sul piano dei risultati ottenuti. Un pareggio e sette sconfitte nelle ultime otto gare disputate e la zona rossa del campionato sempre più vicina a Ceesay e compagni. Due le lunghezze di vantaggio sul Verona diciottesimo e un disperato bisogno di tornare alla vittoria per allontanare lo spettro della retrocessione. Per la sfida odierna Baroni dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Falcone in porta e una linea di difensori composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. Centrocampo a tre con Blin, Hjulmand e Oudin e tridente offensivo di fantasia con Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

L'Udinese naviga in acque tranquille ed è tornato a sorridere in occasione del match interno contro la Cremonese. Una vittoria che mancava da tre turni trovata grazie alle reti di Samardzic, Perez e Success. I bianconeri occupano la nona posizione in classifica e non hanno particolari interessi in questo finale di campionato. Sottil, salvo sorprese, punterà su un 3-5-1-1. In porta Silvestri con Becao, Bijol e Perez a comporre il terzetto difensivo. Linea di centrocampo a cinque con Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric e Udogie. Tandem offensivo formato da Pereyra e Beto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE-UDINESE — LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Banda, Persson, Maleh, Cassandro. Indisponibili: Dermaku, Pezzella, Pongracic. Squalificati: -.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Zeegelaar, Buta, Guessand, Arslan, Semedo, Thauvin, Nestorovski. Indisponibili: Ebosse, Delofeu, Pafundi, Success. Squalificati: -.

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido

Assistenti: Colarossi-Mondin

IV uomo: Gariglio

Var: Valeri

Avar: Di Martino

DOVE VEDERE LECCE-UDINESE IN DIRETTA TV E STREAMING — Lecce-Udinese sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite) e Sky Sport (251), SkyGo e Now.