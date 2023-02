Lecce-Roma 1-1, Dybala risponde all’autorete di Ibanez. Mourinho aggancia il Milan

Pronti, via e subito padroni di casa in vantaggio grazie al "solito" Baschirotto che è riuscito a sfruttare la propria fisicità in una mischia per bucare Rui Patricio al 7'. Deviazione probabilmente decisiva in occasione del gol da parte del centrale romanista Ibanez. La replica degli ospiti si è fatta attendere solamente dieci minuti grazie ad un calcio di rigore conquistato a causa di un tocco col braccio di Strefezza. Dal dischetto si è presentato Dybala che è riuscito a spiazzare Falcone rimettendo in parità il risultato. Fatale fu invece il rigore della gara d'andata all'Olimpico per la Joya che, pur avendo realizzato il proprio penalty, si infortunò proprio nella rincorsa per battere a rete rischiando di compromettere la propria presenza ai Mondiali in Qatar.