Lecce-Napoli, probabili formazioni: Osimhen out, Spalletti rilancia Raspadori

La sfida Lecce-Napoli è in programma alle ore 19:00 allo Stadio "Via del Mare"

E' tutto pronto per uno dei tre anticipi che apriranno la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Alle ore 19:00, allo Stadio "Via del Mare", il Lecce affronterà la capolista Napoli. Terzo scudetto della storia sempre più vicino per gli azzurri, che vorranno rialzare la testa dopo la netta sconfitta per 4-0 rimediata al "Diego Armando Maradona" contro il Milan. "Se penso al Milan, faccio lo stesso errore di chi dice che già abbiamo vinto lo scudetto", ha dichiarato in sede di conferenza stampa Luciano Spalletti.