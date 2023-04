Lecce-Napoli 1-2: Di Lorenzo incide al ‘Via del Mare’ e riporta Spalletti al successo

Al 'Via del Mare' è andato di scena il match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A, tra il Lecce di Marco Baroni, sedicesima in classifica e il Napoli del tecnico Luciano Spalletti, attualmente posizionata al primo posto in graduatoria. Sfida che valeva tantissimo, soprattutto per gli ospiti che lottano per consolidare il primato e raggiungere la matematica vittoria dello scudetto, rallentata nell'ultimo turno dal Milan, vittorioso al 'Maradona' su Meret e compagni per 0-4.