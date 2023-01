Lecce-Milan, Baroni: “Mancato solo il 3-0 contro i campioni d’Italia. Leao è…”

Un sorprendente Lecce stava per fermare la seconda forza del massimo campionato italiano, ovvero il Milan, nel corso dell'anticipo delle 18.00 della diciottesima giornata di Serie A. La formazione di Stefano Pioli si era trovata sotto di due reti all'intervallo con l'autogol di Theo Hernandez e la rete di Baschirotto, recuperando il doppio svantaggio grazie a Leao e Calabria. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico giallorosso Marco Baroni:

"Non siamo solo corsa, ma anche idee. Avevamo di fronte i campioni d'Italia, una squadra ferita. Nel primo tempo siamo stati perfetti, è mancato solo il 3-0 per chiudere la gara. Contro queste squadre non è semplice reggere per tutta la gara. Dobbiamo restare tutti con i piedi per terra, far crescere i ragazzi, lavorare a testa bassa. Stavo facendo alcuni cambi, ma i gol incassati sono stati frutto dagli episodi. Leao è stato bravo, poi abbiamo difeso bene le palle alte e qualcuna purtroppo l'abbiamo concessa. Ma ci sta, la nostra squadra paga questo. Noi dobbiamo cercare di restare sempre alti, ma i numeri elogiano la nostra gara".