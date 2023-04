Lecce, Maleh: “Contro Sampdoria vincere a tutti costi. Vogliamo la salvezza”

Le parole del centrocampista centrocampista Youssef Maleh

Sesto ko di fila per il Lecce, in piena crisi e attualmente al quintultimo posto in classifica. A parlare della situazione in casa giallorossa e dei prossimi impegni che attenderanno i salentini è stato il centrocampista Youssef Maleh intervenuto in conferenza stampa.

"Abbiamo preparato bene la partita contro il Napoli. Peccato perché meritavamo molto di più. Ora abbiamo lo scontro diretto in casa (con la Sampdoria ndr) e vogliamo vincere per avvicinarci sempre di più alla salvezza. Dobbiamo continuare a lavorare forte in settimana, come sempre, ma domenica vogliamo vincere a tutti i costi. Siamo una squadra giovane ed è normale che ci siano anche dei momenti negativi. Ci mettiamo sempre cuore e credo che è così che possiamo raggiungere la salvezza. Ansia nel dover trovare per forza la vittoria? No, sappiamo che attraverso il lavoro possiamo raggiungere il nostro obiettivo".

Due battute, infine, sul tecnico Baroni: "Ci chiede di prendere qualche responsabilità in più e di inserirci maggiormente in avanti. Dobbiamo cercare di lavorare e pensare a noi stessi per raggiungere l'obiettivo".