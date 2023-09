Lecce-Genoa, le probabili formazioni: Krstovic sfida Retegui. Ok Strefezza, out Banda

Il Genoa sta conducendo un campionato altalenante, riuscendo a stupire affrontando le grandi squadre da Champions League come la Lazio, ricordando la vittoria all'Olimpico nella seconda giornata, o come nel più recente confronto contro i campioni d'Italia del Napoli, con un 2-0 di vantaggio che però è stato tuttavia recuperato dalla formazione di Rudi Garcia. Due sconfitte, invece, rimediate contro Fiorentina e Torino. In avanti grande sfida tra due giovani rivelazioni quali Retegui e Krstovic, mentre Gilardino aspetta ancora dei lampi dai trequartisti quali Gudmundsson e Malinovskyi.