Lecce, Falco: “Tornare ad allenarci un’emozione, ora vogliamo la salvezza sul campo. Liverani? Presto alla guida di una big”

Anche il Lecce torna ad allenarsi.

Dopo settimane di isolamento, anche i salentini fanno un passo verso la normalità riprendendo gli allenamenti – nel rispetto delle norme attuali – sotto la guida del tecnico Fabio Liverani. Sorrisi e saluti lontani per i giallorossi: in attesa, come tutti gli altri club di Serie A, di conoscere il destino della stagione 2019/20. A parlare del ritorno della squadra al “Via del Mare” e della possibile ripresa dei campionati è il fantasista del Lecce, Pippo Falco, intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Mi sono emozionato come un bambino. Abbiamo provato delle sensazioni bellissime: è bastato rivedere Liverani, i compagni, i dirigenti. Ma non possiamo dimenticare gli effetti della pandemia, le migliaia di vittime e la battaglia di medici e infermieri. La priorità è la salute. Possiamo sperare nel graduale ritorno alla normalità e che il Lecce possa salvarsi sul campo”.

Il giocatore si è poi soffermato sulla sua stagione e quella del suo Lecce: “Credo di meritarmi un 8. Stesso voto anche alla società che ha allestito un gruppo competitivo, e a Liverani, che anche nella categoria superiore ha puntato sulla vocazione offensiva. Partita più bella? Scontato scegliere il 4-0 sul Torino, soprattutto per il goal che ho segnato da fuori area con il destro, un evento per me che sono mancino. Considero quasi perfetta la mia prestazione alla prima partita di campionato, nel posticipo a San Siro contro l’Inter: nonostante la sconfitta per 4-0 giocai un grande match e quella notte capii che potevo recitare da protagonista in Serie A”.

Chiosa finale su Liverani: “Con lui ho un rapporto bellissimo. Mi sferza nei momenti decisivi e, ogni tanto, mi riconosce qualche merito. Liverani sta stupendo pure in A, presto arriverà ad allenare una big. Oltre a lui ammiro tanto De Zerbi: anche nel suo calcio potrei divertirmi..”.