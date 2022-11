Lecce-Atalanta 2-1, Gasperini ko: sorride Baroni, decidono Di Francesco e Baschirotto

Colpo del Lecce in casa contro l' Atalanta . I salentini superano la Dea per 2-1 al "Via del Mare", decisive le reti di Baschirotto e Di Francesco , non basta il pari di Zapata . La compagine di Baroni respira in classifica, portandosi a +4 dalla zona retrocessione. Nerazzurri che restano al quarto posto.

Prima occasione per l'Atalanta dopo cinque minuti con Zapata, la conclusione del colombiano trova un attento Falcone sulla sua strada. Il Lecce risponde al quarto d'ora con la bordata di Colombo, poco fuori alla destra del palo difeso da Sportiello. Con il passare dei minuti i salentini prendono campo e al minuto 28 passano in vantaggio con la rete di Baschirotto, abile a spingere in rete dopo la spizzata di Gonzalez. Nemmeno il tempo di rimettere la sfera a centrocampo che il Lecce raddoppia con Di Francesco, azione personale con conclusione in porta che non lascia scampo a Sportiello. Prima dello scadere della prima frazione, Malinovskyi pesca bene Zapata in area di rigore, l'ex Napoli trova lo spazio per la conclusione e sigla la rete del 2-1.