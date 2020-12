Lazio-Verona, Inzaghi: “Prima del lockdown quasi infallibili. Ecco cosa c’è mancato stasera”

“Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi, ma la prestazione la squadra l’ha fatta: non ricordo parate di Reina e abbiamo creato molto. Ci siamo fatti due gol da soli, praticamente, ed è difficile fare risultato così. Sappiamo che tutte le partite in campionato sono difficili, dovremo recuperare e adesso avremo un altro anticipo, come spesso accade a noi”.

Non nasconde l’amarezza il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che, intervenuto nel post gara della sfida dell’Olimpico, ha commentato il ko rimediato questa sera contro l’Hellas Verona ai microfoni di “DAZN”.

“Prima del lockdown – ha continuato Inzaghi – coi tifosi, eravamo praticamente infallibili. Adesso è un campionato strano, senza i nostri tifosi ne risentiamo perché abbiamo tanti giocatori umorali. Manca qualche punto che forse stasera non avremmo meritato di perdere. Stasera dovevamo essere più lucidi, con due disattenzioni del genere è difficile vincere le partite. Ma c’è poco tempo, martedì c’è un’altra partita e dovremo recuperare qualche giocatore”.