Lazio-Torino, Lotito non segue le orme della Juve: il presidente biancoceleste pronto a costituirsi in giudizio

Importanti novità sul caso Lazio-Torino.

Si arricchisce di un nuovo capitolo il discusso caso Lazio-Torino dove, ancora una volta, è il Covid-19 l’unico attore non protagonista responsabile della mancata disputa della gara. Un fatto analogo era già accaduto lo scorso 4 ottobre in occasione della sfida tra Juventus e Napoli, quando gli azzurri non poterono raggiungere Torino a causa dei divieti imposti dall’ASL legati al massiccio numero di positivi in squadra. Nel procedimento per la gara contro il Torino, tuttavia, la posizione del presidente Lotito è ben diversa da quella presa dalla Juventus nei mesi scorsi.

La Lazio infatti, come riportato dal “Messaggero”, ha già deciso che, nel possibile procedimento legato al rinvio e il recupero di Lazio-Torino, si costituirà in giudizio e dunque eventualmente parteciperebbe come attore protagonista del procedimento della giustizia sportiva. Nel caso in cui invece, non dovesse essere assegnato il 3-0 a tavolino, allora sarà proprio il club di Lotito a fare ricorso alla Corte Sportiva, poi al Collegio di Garanzia ed eventualmente anche al Tar.