Lazio, Tare punge: “Serie A ha top club tecnicamente falliti” e Giudice risponde…

Nel corso di una lezione presso l'università Luiss di Roma , l'attuale direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni pungenti nei confronti del calcio italiano ed internazionale. Oltre alla stangata alla Conference League , terzo torneo europeo nata di recente e vinta proprio dai rivali giallorossi definita come "competizione inutile e da perdenti", risaltano queste dichiarazioni dell'ex attaccante albanese: “Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juve, Roma, Milan e Inter, che tecnicamente sono fallite ma vengono tenute in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno ".

Pronta la risposta di Alessandro Giudice, giornalista del Corriere dello Sport, che ha precisato così in un suo articolo dell'edizione odierna del quotidiano: "Caro Tare, il fallimento tecnico è un'altra cosa. I quattro hanno subìto perdite gigantesche ma una società fallisce se incapace di onorare i debiti (fornitori, dipendenti, banche ecc.) non quando perde. Si fallisce con la cassa vuota non coi bilanci in rosso. [...] Ancor meno condivisibile ci pare la frase sul “sistema” (generica entità sempre evocata per alludere a misteriosi disegni occulti) che li terrebbe in piedi perché “too big to fail”. La verità è molto più semplice: non li tiene in piedi il sistema, ma i soldi degli azionisti".