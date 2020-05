Lazio, Strakosha: “Carichi per ripartiere, noi come gli Avengers. Nostra stagione? Cambiata nel secondo tempo contro l’Atalanta”

Parola a Thomas Strakosha.

Tanti sorrisi a Formello dove, la Lazio, ha ripreso gli allenamenti in attesa di conoscere il destino della Serie A. Un passo verso la normalità dopo settimane di isolamento causate dall’emergenza coronavirus, che fanno tornare il sereno tra i tesserati biancocelesti.

“È bello essere tornati alla normalità e rimettere piede in campo – ammette Strakosha ai microfoni di “Lazio Style Channel – il tempo in questi mesi l’ho passato tra film e allenamenti. Per fortuna avevo la mia famiglia con me. Degli altri compagni ho sentito spesso Milinkovic e Marusic. Quest’anno siamo sempre stati carichi, anche quando non eravamo in alto in classifica. Il gruppo è lo stesso da anni, siamo cresciuti soprattutto nella mentalità. Personalmente non mi aspettavo nulla di tutto ciò che sto ricevendo. Ho sempre lavorato duramente perché mi sono posto obiettivi importanti in carriera e ora sto vivendo momenti bellissimi. Se devo scegliere una partita su tutte, dico la vittoria a Torino contro la Juventus dell’ottobre 2017. Il momento è difficile per tutti. Giocare senza tifosi è sempre brutto, ma noi siamo carichi e vogliamo ripartire. Però non vogliamo mettere in pericolo nessuno spettatore”.

Il giocatore si è poi espresso sulla grande stagione della Lazio prima dello stop dei campionati: “Ringrazio molto il DS Tare che insieme a Inzaghi ha sempre creduto in me, anche quando gli altri non avevano fiducia. Il mister mi ha regalato il debutto quando nessuno poteva immaginarlo. Un grazie anche ai preparatori Grigioni e Zappalà e alla mia famiglia. Li voglio ripagare con il lavoro. La nostra stagione è cambiata dal secondo tempo contro l’Atalanta. Lì abbiamo capito che bisogna mai mollare, abbiamo preso convinzione del nostro potenziale e delle nostre qualità. I complimenti li meritano tutti. Io che li vedo tutti i giorni, posso garantirvi che sono tutti forti. È questo il problema della Lazio (ride, ndr.), adesso il mister è in difficoltà per scegliere. Le 5 sostituzioni? La nostra forza è il gruppo. Se vedi come esultiamo su tutti i gol, vuol dire che questa è una grande famiglia. Gli Avengers? “Radu è Hulk, Thor mettiamo Acerbi, Capitan America è Lulic, Iron-Man diciamo Luis Alberto perché è preciso su tutto, Occhio di falco mettiamo Adam Marusic. Io? Io faccio Spider-Man”.