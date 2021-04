Lazio-Spezia, Italiano: “Non dobbiamo pensare al Crotone, ho detto una cosa ai miei ragazzi”

Lo Spezia si proietta alla sfida in casa della Lazio.

La compagine ligure nel pomeriggio di sabato affronterà i biancocelesti che nell’ultimo periodo hanno ottenuto ottimi risultati in campionato. Il tecnico degli spezzini, Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Pensiamo come abbiamo sempre fatto una partita alla volta. Tutte le partite per lo Spezia sono difficili e da preparare bene una alla volta. Concentriamoci su questo avversario fortissimo composto da giocatori di livello mondiale. Giocatori che hanno qualità e in qualsiasi momento possono decidere le sorti della partita. Pensiamo a questo impegno poi dalla prossima settimana penseremo alle altre”.