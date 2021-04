Lazio-Spezia, Farris: “Vittoria che ci dà giusto slancio, partita di cuore e carattere”

La Lazio batte lo Spezia e scavalca la Roma.

2-1: è questo il risultato della sfida tra Lazio e Spezia, andata in scena questo pomeriggio all’Olimpico. Una sfida dalla rete di Lazzari e dal rigore trasformato da Caicedo, che permette ai biancocelesti di effettuare il sorpasso ai danni della Roma. Successo analizzato al triplice fischio dal vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, nella consueta conferenza stampa post-gara in conferenza stampa.

“Lo Spezia è una squadra aggressiva che può giocare con tranquillità vista la classifica. La partita è andata come pensavamo, sapevamo che sarebbero stati aggressivi e abbiamo retto. Nel secondo tempo siamo stati bravi a sfruttare gli spazi, poi è iniziata un’altra partita di cuore e carattere. Il pareggio con un gol così può segarti le gambe ma la squadra non si è disunita e ha creato i presupposti per la vittoria. Poi l’episodio del rigore ci ha consentito una vittoria importantissima. Altra difficoltà che vale per tutti è gestire le forze con le partite delle Nazionali, sono stati molto bravi i ragazzi che sono entrati. Quando ti pareggiano in quella maniera ci vuole carattere”.

Infine, due battuti su quanto accaduto nel finale: “Eravamo lontani, una mischia di quelle che succedono. L’unica cosa è che abbiamo perso due giocatori importantissimi per la prossima. Ci prendiamo i 3 punti, scavalchiamo una diretta avversaria che è l Roma e passiamo una Pasqua con serenità. Era fondamentale dare continuità di riultati, abbiamo avuto qualche battuta d’arresto a cavallo della Champions. Ora questa vittoria deve darci lo slancio considerando anche il vantaggio della partita da recuperare.”