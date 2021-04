Lazio, Simone Inzaghi è guarito dal Covid-19: sarà in panchina contro il Milan

Torna negativo Simone Inzaghi.

La Lazio ritrova Simone Inzaghi in vista del rush finale di campionato. Il tecnico, risultato positivo lo scorso 7 aprile e rimasto in isolamento domiciliare così come da protocollo, è infatti guarito dal Covid-19 e siederà dunque in panchina in occasione della sfida contro il Milan – in programma lunedì prossimo allo stadio “Olimpico”.

Un’ottima notizia per tutto l’ambiente biancoceleste, costretto a fare a meno del proprio allenatore in occasione delle sfide contro Verona, Benevento e Napoli, dove è stato il vice Farris a fare le sue veci. Simone Inzaghi, 17 giorni dopo la sua positività, guiderà dunque la Lazio in occasione della delicata gara contro i rossoneri: particolarmente importante per le ambizioni europee dei capitolini.