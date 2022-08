Lazio, Sarri: “Sarà stagione folle. CR7? Ho un unico rimpianto”

"Raul Albiol, difensore di livello superiore. In pochissimo tempo capì tutto, al punto che io potevo starmene a casa. L'allenamento avrebbe potuto dirigerlo lui. CR7? Ho il rimpianto di non averlo potuto allenare da giovane. L'ho trovato che era già diventato un'icona mondiale. Con me segnò 33 gol in campionato, ma non è mai facile convincere un campione con quei fatturati a cambiare percorso. A me piace un calcio in cui tutti si mettono al servizio del collettivo".