Lazio-Salernitana, Iervolino: “Non ho rapporti con Lotito. Il calcio perde sempre…”

Danilo Iervolino , presidente della Salernitana , è intervenuto all'Università Luiss di Roma nel corso dell'incontro 'Rivoluzione strutturale e culturale dello sport in Italia' soffermandosi sulla prossima sfida dei granata in Serie A contro la Lazio domenica 30 ottobre alle ore 18.00 allo stadio "Olimpico".

"La Lazio è una squadra straordinaria, ma ce la giocheremo a testa alta. Lotito? Non ho rapporti con lui, ma non mi dispiacerebbe averne. Non entro nel merito delle decisioni delle Forze dell’Ordine sulla limitazione della trasferta, non conosciamo i dettagli delle criticità. Sono dispiaciuto dell’assenza dei nostri tifosi. Il calcio perde sempre, se non si possono seguire i propri beniamini".