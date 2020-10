Lazio, oggi l’esito dei tamponi: difficile il rinvio contro il Torino. La situazione

Ore di attesa in casa Lazio.

Settimana complicata per la Lazio, costretta a fare i conti con i tanti casi di Coronavirus rilevati dai tamponi pre-Champions, che tengono sempre più in ballo i prossimi impegni dei biancocelesti. Attualmente l’ipotesi sollevata dal ts Tare relativa al possibile rinvio della gara contro il Torino – in programma domenica allo stadio “Olimpico” – appare però sempre più remota, con il responso definitivo che dovrebbe arrivare solo nelle prossime ore. Questa mattina, infatti, la squadra di Simone Inzaghi verrà sottoposta – come da protocollo – ad un nuovo giro di tamponi. Allo stato attuale, in Serie A sarebbero state seguite le linee guida dettate dalla UEFA, che prevedono l’obbligo di scendere in campo in caso di disponibilità di 13 giocatori.

Tuttavia, in casa Lazio, sussiste sempre la speranza che i nuovi esiti evidenzino la negatività di alcuni elementi che possano permettere ad Inzaghi di limitare l’emergenza in cui attualmente versa la squadra. Situazione già accaduta all’Inter con Hakimi e alla Roma con Mancini. Entrambi i giocatori, positivi ai test a cui sono stati sottoposti prima dei match, sono risultati poi negativi un paio di giorni dopo.