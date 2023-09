Lazio-Monza, probabili formazioni: Guendouzi titolare, rientra Casale, c’è Mota

Dopo il pareggio in extremis contro l’Atletico Madrid i biancocelesti giocheranno la seconda delle tre gare consecutive all’Olimpico questa sera contro il Monza. Un impegno importante per la Lazio, dopo che i primi quattro impegni di campionato hanno portato in dote solamente una vittoria, a fronte di tre sconfitte. La formazione di Sarri, infatti, sarà chiamata ad allontanare definitivamente i fantasmi archiviandoil match perso contro la Juventus. Dall'altro lato i brianzoli sono a caccia di punti per mantenere il vantaggio sui biancocelesti, attualmente distanti un punto.