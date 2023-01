Lazio-Milan, quote bookmakers: equilibrio all’Olimpico tra Sarri e Pioli. Il goal…

Le quote dei bookmakers in vista del match che chiuderà la 19ª giornata di Serie A

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la diciannovesima giornata del campionato di Serie A . Alle ore 20:45, allo Stadio "Olimpico" di Roma, la Lazio sfiderà fra le mura amiche il Milan di Stefano Pioli . Le due compagini stanno attraversando due momenti diversi: se i padroni di casa, anche senza Ciro Immobile , sono reduci da due vittorie di fila tra Coppa Italia e campionato, i rossoneri non hanno iniziato il 2023 al meglio.

Netta la sconfitta in Supercoppa rimediata giovedì sera contro l'Inter di Simone Inzaghi, mentre in campionato due i pareggi consecutivi ottenuti contro Roma e Lecce. Ciò nonostante, i bookmakers si aspettano una partita equilibrata. Leggermente favorito il Milan, con il segno 2 che oscilla tra 2.60 e 2.65; più alta la valutazione per il pari (segno X tra 3.10 e 3.30), mentre il segno 1 oscilla tra 2.80 e 2.85. Il No Goal è offerto tra 2.00 e 2.15, mentre le quote sul Goal vanno tra 1.63 e 1.96.