Lazio-Milan 0-1: Okafor fa felice Pioli, laziali rimangono in 8. Immobile spreca

Il Milan batte la Lazio nel finale grazie alla rete al 89' di Okafor. Biancocelesti rimasti in otto per tre espulsioni

Termina l'anticipo della 27a giornata di Serie A tra Lazio e Milan. Primo tempo in mano ai biancocelesti vicini al vantaggio con Felipe Anderson. Nel finale della prima frazione gli ospiti alzano il baricentro trovando un'occasione con Pulisic. Nella ripresa gli uomini di Sarri rimangono in dieci al 57' per la doppia ammonizione per Pellegrini nel giro di sette minuti. Al 75' Loftus-Cheek prova a segnare ma Provedel risponde e sull'occasione successiva Immobile spreca malamente. Al 77' Leao segna con una netta deviazione di Gila ma il Var annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoneri trovano il vantaggio grazie a Okafor. Nel recupero ci prova ancora il capitano dei padroni di casa ma il tiro termina largo. Espulsi anche Marusic e Guendouzi