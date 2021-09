Lazio, Martusciello: “Soddisfatto della prestazione, paghiamo errori individuali”

Dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Torino, il vice allenatore della Lazio, Giovanni Martusciello, ha analizzato la gara dei biancocelesti, soffermandosi sulla squadra e i singoli

Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio e questa sera in panchina al posto dello squalificato Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il pareggio contro il Torino. L'uomo di fiducia del tecnico toscano ha così commentato il pari raggiunto nei minuti di recupero del secondo tempo grazie al gol su rigore firmato da Ciro Immobile: "Sono soddisfatto per la prestazione e per l'impegno dei ragazzi. La squadra si è comportata bene, nonostante la disattenzione sul gol subito e di fronte avessimo un gruppo forte. Chiaro che ci sono ancora dei margini enormi e il risultato ci dà speranza. Ciro vorrebbe vincerle tutte. Non dobbiamo andare dietro le opinioni della gente. Siamo qui per lavorare e ci sono piccoli passi in avanti. Secondo me quando si trovano squadre che ti sporcano il gioco si fa fatica. Nella seconda parte della gara però siamo andati alla ricerca delle nostre trame e abbiamo fatto qualcosa di più. Siamo contenti in termini di concetti della linea difensiva. Stiamo pagando a caro prezzo degli errori individuali. Al momento non c'è tempo per provare moduli diversi. Già facciamo fatica così, cambiando faremmo solo peggio. In futuro, con le settimane tipo, si potrebbe provare".