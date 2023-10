Lazio, Maran su Rovella: “Uno dei più promettenti del calcio italiano. Può crescere”

La Lazio di Maurizio Sarri si trova ingarbugliata intorno a metà classifica con dieci punti conquistati in otto giornate e meno undici dal primo posto occupato dal Milan. Diversi i calciatori decisivi per il tecnico ex Napoli come Felipe Anderson, Luis Alberto, Zaccagni e Immobile. C'è però un giocatore, precisamente un centrocampista, che da sempre è osservato per il suo enorme talento. Si tratta di Nicolò Rovella arrivato in prestito biennale dalla Juventus. Rolando Maran, ex allenatore del Genoa che ha lanciato a 19 anni il talento titolare nel centrocampo del Grifone ha rilasciato dichiarazioni: "Come giudico il suo rendimento? Lo chiedete a me che l’ho visto pochi allenamenti al Genoa e non ci ho pensato due volte: subito titolare. Uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Sta facendo un po’ tutto a centrocampo. Lui è così: plasmabile, da play o mezzala. Ha una tecnica eccellente e ottimi tempi di inserimento. Giusto capitalizzare tutto il bagaglio possibile".