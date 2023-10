Italia, Frattesi: “Calcioscommesse? Dispiacere. Spalletti top, sull’Inghilterra…”

Davide Frattesi, centrocampista dell'Italia, è intervenuto al termine del match contro Malta in vista del prossimo impegno

⚽️

L'Italia è uscita vincitrice dalla sfida di ieri sera contro Malta a Bari vincendo 4-0 e portandosi al secondo posto in concomitanza con l'Ucraina ma con una gara in meno. In grande spolvero Giacomo Bonaventura con un super gol all'incrocio e anche Domenico Berardi con una doppietta. L'ultima rete porta la firma di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter. Il giocatore ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport in vista del match contro l'Inghilterra:

INGHILTERRA -"Se sono superiori a noi? A livello di singoli sì, ma in campo poi ci si va in undici. Bellingham è assieme a De Bruyne il centrocampista più forte, abbina quantità e fisicità. Ma le sfide ci piacciono, non vediamo l'ora di affrontarlo. Bisogna essere concentrati e lavorare al 100%. Il lavoro paga sempre, che si giochi dal primo minuto o a partita in corso bisogna sempre dare il proprio contributo. Sono felice dei miei numeri e spero di migliorarli ancora".

SPALLETTI - "È un ct che dà il massimo e pretende il massimo, bisogna sempre stare sul pezzo. Abbiamo alzato parecchio l'asticella".

ZANIOLO, TONALI E CALCIOSCOMMESSE -"C'è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi. Non è stato facile per noi, soprattutto nelle prime 24 ore. Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me lo hanno insegnato da bambino".

