Lazio, Luis Alberto svela la verità sui social: lo spagnolo è positivo al Coronavirus

Nuovo caso di positività al coronavirus nella Lazio.

Coronavirus, Lazio in piena emergenza: nuovi positivi tra i biancocelesti. La situazione

Dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi che hanno preceduto l’uscita in Champions League dei biancocelesti, risultano esserci nuovi aggiornamenti sul focolaio da Covid 19 sviluppatosi in casa capitolina. Nonostante l’allarme sembrava fosse definitivamente rientrato, con molti giocatori negativizzati e che nel giro di qualche giorno erano stati protagonisti di un pronto recupero, altri tre tesserati del gruppo squadra continuano a rimanere in isolamento domiciliare. Tra questi ci sarebbe il trequartista spagnolo Luis Alberto, che tramite i suoi canali social ha comunicato di essere positivo al virus e che sta ancora aspettando di negativizzarsi prima di tornare a pieno regime all’intenso programma di allenamenti in gruppo.

Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Scusate il ritardo. Ronaldo si prepara per lo Spezia. E la Lazio…”

Brutta notizia per Simone Inzaghi che nell’elenco dei convocati per la sfida con il Torino – prevista per quest’oggi alle ore 15 – ha dovuto per forza di cose escludere il centrocampista classe ’92, che insieme a Lazzari e Anderson completa in maniera chiara e definitiva le assenze causa coronavirus in casa biancoceleste. Sospiro di sollievo invece per quanto riguarda Immobile, Armini, Cataldi, Leiva, Luiz Felipe e Strakosha, tutti regolarmente sottoposti a tamponi risultati poi negativi e che di conseguenza sono stati considerati dal tecnico capitolino all’interno della lista dei convocati. I giocatori recuperati dovrebbero tuttavia non partire titolari nel match con la formazione granata, vista la scarsa presenza agli allenamenti di questa settimana – soltanto ieri i calciatori in questione hanno preso parte alla rifinitura – ma saranno comunque disponibili per subentrare a gara in corso.

Lazio, Immobile negativo al tampone: l’attaccante torna ad allenarsi con il gruppo. I dettagli