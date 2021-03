Lazio, la prima udienza del caso-tamponi rinviata al 26 marzo

Rinviata la prima udienza del caso-tamponi.

È stata rinviata al 26 marzo prossimo alle 11 l’udienza relativa al processo sul caso tamponi alla Lazio. A deciderlo il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, che ha accolto la richiesta del club biancoceleste. Lo hanno concordato in videoconferenza l’avvocato Gentile, il pm Chiné e anche l’avvocato Chiacchio.

Assenti, in quanto impegnati nella trasferta di Champions con la squadra, i due responsabili dello staff medico biancoceleste, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, deferiti per presunta violazione del protocollo Covid assieme al presidente Claudio Lotito. Proprio a causa dell’assenza dei due responsabili dello staff medico, in trasferta in Baviera, l’udienza è stata posticipata di dieci giorni. La Lazio è stata deferita dalla procura federale per la “violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti”.