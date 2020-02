Lazio-Inter, Costacurta: “I biancocelesti hanno acquistato autostima e forza. I nerazzurri invece…”

Parla Alessandro Costacurta.

Lazio-Inter, Inzaghi: “Certi che avremmo vinto. Correa? E’ il nostro top player, l’assenza di Lulic…”

L’esperto ex calciatore del Milan, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulla vittoria per 2-1 della Lazio, all’Olimpico contro l’Inter. I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi sono riusciti a sorpassare in classifica i nerazzurri di Antonio Conte, portandosi a un punto dalla Juventus prima. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Vice-amministratore delegato della Nazionale italiana: “La Lazio ha acquistato consapevolezza nelle due gare contro la Juventus, vincendole ha capito di non essere così lontana dai bianconeri. Vincere partite del genere dà autostima e forza. Inoltre avevamo sempre dipinto la squadra di Inzaghi come una squadra forte, di qualità, in grado di giocare bene e saperci stare a buoni livelli. Adesso ha fatto lo step successivo. L’Inter è inferiore per quanto riguarda la qualità dei suoi uomini chiave alla Lazio”.

