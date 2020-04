Lazio, Immobile tuona: “Allenamenti? Serve chiarezza. Pronti a giocare anche in estate”

Ciro Immobile non ci sta.

Non si spengono i riflettori sulla decisione del Governo relativa al blocco degli allenamenti per gli sport di squadra fino al 18 maggio che, nei giorni immediatamente successivi alla conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, ha sollevato un vespaio di polemiche. Ad essere sceso in campo per ribadire con forza il punto di vista del club biancoceleste è proprio il bomber della Lazio Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di “Lazio Style Radio”.

“Sono d’accordo con la Società ed i compagni, il Presidente ha ragione quando dice che io e Dzekopossiamo andare a correre a Villa Borghese e non nel nostro Centro Sportivo Speriamo di poter ripartire presto, vogliamo riprendere la nostra attività anche per far tornare la gente a divertirsi, sempre con il permesso dello Stato. Non stiamo polemizzando, vogliamo solamente capire perché si può andare a correre al parco e non a Formello: non dovesse ripartire il campionato ce lo dicessero, anche molti miei colleghi di altre squadre non vedono l’ora di ripartire”.

“Per una buona percentuale della popolazione la ripresa del campionato sarebbe uno sfogo, ovviamente non riguarderebbe tutti ma certamente un’ampia maggioranza. Il tempo si sta assottigliando, non faccio un discorso economico per noi calciatori ma per tutte le persone che gravitano intorno a questo sport. Io voglio ripartire perché mi piace giocare a calcio ed andare al campo nel quotidiano, come il salumiere e il barbiere vorrebbero riaprire le proprie attività, non penso alla scarpa d’oro, al primato in classifica marcatori o al secondo posto in campionato. Anche l’AIC e l’AIAC sono in attesa di sapere cosa accadrà: non voglio puntare il dito contro nessuno, siamo pronti a giocare anche ogni tre giorni con il caldo, così da far anche divagare la gente che magari non potrà andare in vacanza. In questi giorni trascorro tanto tempo con i miei figli, mi alleno, cucino, gioco alla Play Station, guardo film e serie tv”.