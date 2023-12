Lazio-Frosinone, le probabili formazioni: Sarri senza Immobile, Harroui dal 1′

La sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Olimpico".

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico" di Roma. Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la Lazio ospiterà il Frosinone in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa torneranno in campo dopo la vittoria conquistata sul campo dell'Empoli lo scorso 22 dicembre, grazie alle reti messe a segno da Matteo Guendouzi e Mattia Zaccagni. La squadra di Eusebio Di Francesco, invece, è reduce da due sconfitte di fila contro Lecce e Juventus, intervallate dal successo per 4-0 in Coppa Italia ai danni del Napoli. Tuttavia, in campionato, il Frosinone non vince dallo scorso 26 novembre (Frosinone-Genoa 2-1).

Sono ventiquattro i punti conquistati fin qui dalla Lazio, che occupa attualmente il nono posto in classifica. Uno score frutto di sette vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, con diciotto gol all'attivo e diciotto reti subite. Al quattordicesimo posto il Frosinone a quota diciannove punti, frutto di cinque successi, quattro pareggi ed otto ko; ventidue le reti messe a segno in diciassette partite, ventotto i gol incassati.

Al cospetto della squadra guidata da Maurizio Sarri, Di Francesco non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, oltre al lungodegente Marchizza, anche Lirola, Oyono, Baez e Kalaj; recuperati - invece - Reinier ed il capitano Mazzitelli, che potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Tante defezioni anche in casa Lazio: Sarri dovrà rinunciare agli infortunati Immobile e Luis Alberto, così come allo squalificato Lazzari. In difesa out Romagnoli, fra i convocati Casale che non è al meglio causa influenza. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 3-4-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini, Mazzitelli/Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

DOVE VEDERE LAZIO-FROSINONE IN TV — La sfida Lazio-Frosinone sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky, invece, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Il match è disponibile anche in streaming accedendo all'app di SkyGo e Now.