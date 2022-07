Lazio, Felipe Anderson: “Differenze tra Pioli e Sarri? Dico la mia. Le critiche…”

Felipe Anderson è carico per la prossima stagione con la Lazio

Felipe Anderson , attaccante della Lazio , ha tenuto una conferenza stampa nel corso del secondo giorno di ritiro per i biancocelesti ad Auronzo di Cadore. Queste le dichiarazioni del brasiliano:

E' in arrivo il connazionale Marcos Antonio. Ci hai parlato?

"Sì ci ho parlato, è un bravo ragazzo, ha tanta voglia di venire ad allenarsi e imparare. Leiva e Luiz Felipe? Dispiace che siano andati via due amici, ma il mondo del calcio è questo”.

Critiche alla continuità nonostante le zero assenze?

“Le critiche ci saranno sempre, ci sono abituato. Guardo a me stesso, i numeri e le prestazioni. Sicuramente potevo far meglio in alcune partite, però sono contento”.