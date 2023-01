Lazio-Empoli, Caputo: “Volevo tornare fortemente. Vialli? Fu il primo ad accogliermi”

Le dichiarazioni di Caputo dopo il 2-2 rimediato a Roma contro la Lazio

Mediagol ⚽️

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al seguito del pareggio in rimonta contro la Lazio ottenuto in extremis in cui lo stesso ex Sassuolo e Sampdoria ha realizzato il primo dei due centri azzurri.

"Sono felicissimo. E' stata una partita difficile contro una signora squadra. Siamo rientrati con il giusto atteggiamento, alla fine l'abbiamo pareggiata e questo vuol dire che ce la possiamo giocare contro chiunque. Sono legatissimo a questa piazza. Devo ringraziare il presidente e il direttore, che hanno fatto sì che venissi qua. Volevo fortemente tornare e, quando i matrimoni si fanno in due, le cose non possono che andare bene. Per me è stato facile inserirmi, tutti mi hanno accolto alla grande. Devo dare il massimo campo e dare l'esempio".

Chiosa sul compianto Gianluca Vialli - "Ho avuto la fortuna di conoscerlo in Nazionale, è stato il primo ad accogliermi. Una persona dal cuore immenso. Siamo tutti affranti per la sua perdita, in me il ricordo ci sarà sempre".