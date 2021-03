Lazio-Crotone, Inzaghi: “Vittoria sofferta, gettato il cuore oltre l’ostacolo. Immobile? Capita un momento no”

Simone Inzaghi al termine di Lazio-Crotone.

Il tecnico della formazione biancoceleste è intervenuto in seguito al match che ha visto i capitolini trionfare sulla formazione calabrese con il risultato di 3-2. Tre punti molto importanti per la compagine laziale, riuscita a conquistare questo successo soltanto nei minuti finali della sfida grazie alla rete siglata da Caicedo. Una prova fatta comunque di qualche disattenzione di troppo, riconosciuta dallo stesso tecnico ai microfoni di Sky Sport. Nel suo intervento ha fatto cenno ad alcuni di questi errori, spiegando però anche quanto effettivamente conti questo successo ai fini del morale e dei risultati. Di seguito le sue parole:“È una vittoria che volevamo a tutti i costi, abbiamo perso con Bologna, Juventus, Bayern e Inter. Dovevamo fare meglio, ci mancano i tre punti di Bologna, ma abbiamo abituato bene tutti negli ultimi anni. È stata una vittoria sofferta, la squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo”.

VITTORIA SOFFERTA

“Ho visto la solita Lazio. Il secondo gol è una palla di ripartenza su calcio d’angolo, Fares deve accompagnare l’uomo sul fondo. Sono disattenzioni. I cambi ci hanno aiutato, abbiamo vinto una gara importante. Caicedo? Sappiamo l’importanza che ha, ho pensato di farlo giocare dall’inizio. quando sta bene è una grandissima risorsa, ci ha fatto vincere una partita insieme agli altri. Chi è entrato ha fatto bene. Abbiamo avuto anche la crescita di Muriqi, ma sappiamo quello che ci stanno dando Immobile e Correa”.

LE CONDIZIONI DI IMMOBILE E RADU

“Ci sono per tutti quei momenti, ha avuto questo problema anche lo scorso anno, ha avuto una serie di partite dove non ha segnato. È fortissimo, deve credere in se stesso e presto tornerà a segnare. Ho preferito tenere le due mezzale, altrimenti avrebbero giocato in tre davanti. Radu? Sappiamo l’importanza che ha nell’economia di gioco. Eravamo in un ottimo momento, poi gli infortuni di Ramos e Radu sono diventati pesanti. Con loro in campo abbiamo vinto e siamo tornati in Champions, una squadra forte deve andare avanti anche senza di loro. Ramos tra un mese abbondante sarà pronto”.

LA PARTITA CONTRO IL BAYERN MONACO

“Andremo per fare la partita. La qualificazione agli ottavi doveva essere il grande obiettivo e lo è stato, poi parliamo del Bayern che ha fatto 7 gol al Tottenham e 8 al Barcellona. Sappiamo le nostre potenzialità, in Champions abbiamo fatto un percorso straordinario”.