Lazio, caso Strakosha? Il club fa chiarezza: “Out per un problema al ginocchio”

Periodo complicato per Thomas Strakosha.

Niente rapporti tesi tra il club e il portiere Thomas Strakosha. E’ quanto assicura la Lazio in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito di riferimento dopo i recenti rumors circolati in merito ad alcuni presunti problemi all’interno dello spogliatoio biancoceleste, per l’estremo difensore albanese.

“Con riferimento ad alcune notizie apparse anche sui quotidiani di oggi, si precisa che Thomas Strakosha ha riportato nei giorni scorsi un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro. Allo stato attuale, gli esami strumentali e clinici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico ed il calciatore si sta sottoponendo ad un trattamento conservativo riabilitativo.

Il portiere biancoceleste viene monitorato quotidianamente per valutare i tempi della ripresa dell’attività.

Le altre ricostruzioni sono prive di fondamento. Tra il calciatore e la Società intercorre un rapporto di reciproco rispetto ed assoluta fiducia, per la professionalità che il giocatore ha sempre dimostrato nella sua lunga militanza biancoceleste”.