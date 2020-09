Lazio-Atalanta, Inzaghi: “Risultato bugiardo, ko che brucia. Occasione Immobile? Avrebbe riaperto i giochi”

Brutto ko per la Lazio all’Olimpico.

Serata da dimenticare per la formazione di Inzaghi, che crolla in casa travolta da un’Atalanta scatenata. Termina con il risultato di 1-4 il match dell’Olimpico, con il gol di Caicedo messo a segno nella ripresa. Ko analizzato al triplice fischio dal tecnico Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel post gara.

“Avevamo in mano la partita, siamo partiti bene. È stata la gara contro l’Atalanta in cui abbiamo fatto meglio. Abbiamo fatto 10 tiri in porta e un gol, loro 5 tiri e quattro reti. L’occasione di Immobile avrebbe riaperto i giochi. Dovevamo fare meglio, ma sono sicuro che la squadra farà bene anche quest’anno. La sconfitta fa male e brucia, però la prestazione c’è stata. L’impegno è stato ottimo, dovevamo indirizzare meglio gli episodi. Purtroppo sono stati più bravi loro in determinate occasioni. Il risultato non rispecchia l’andamento della partita”.

Chiosa finale su Radu: “La serata non era partita nel migliore dei modi. Correa si è fermato con un colpo della strega nel riscaldamento, poi Radu mi ha chiesto il cambio, sarà da valutare“.