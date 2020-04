Lazio, Adani: “Tutto sul ritiro con Zeman, ero traumatizzato. Nesta? Non aveva debuttato ed era già il più forte”

Tuffo nel passato per Lele Adani.

Nostalgia biancoceleste per Christian Vieri, intrattenutosi in diretta Instagram prima con Alessandro Nesta e poi con Lele Adani, nella serata di ieri. Proprio il noto commentatore di “Sky Sport”, che nel 2011 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ha ricordato la sua esperienza in biancoceleste raccontando qualche aneddoto legato a quel particolare periodo.

“Zoff mi aveva voluto a Roma, ma appena arrivai mi ritrovai Zeman. Durante il ritiro in Svizzera di 25 giorni avevamo solo mezza giornata libera. Chiamai mia madre dicendogli “Se questo vuol dire giocare in Serie A, io non voglio”. Ero traumatizzato. Andavo a letto con le gambe che mi tremavano, mangiavamo brodino e patate. Vedo questo ragazzo giovane (Nesta), qualsiasi cosa faceva ci metteva la metà degli altri. Andava a duemila all’ora e non aveva neanche bisogno di lavorare. Alla fine del ritiro mi sono detto: ‘Qua io non giocherò mai, ma non per Cravero e Bergodi, ma per Nesta, non ha ancora debuttato ma è il più già forte’. Per me ha portato il difensore italiano all’eccellenza”.