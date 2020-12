Lazio, Acerbi e la lotta contro la malattia: “Ero sotto shock. La chemio? Mi ha cambiato, dopo l’operazione…”

Francesco Acerbi ripercorre la sua battaglia contro la malattia.

Intervista a cuore aperto del difensore della Lazio Francesco Acerbi, intervenuto ai microfoni di “Lazio Style Channel” per raccontarsi durante la trasmissione “Tell me”. Dalla chemio alla sua rinascita dopo la malattia: sono tanti gli aspetti analizzati da Acerbi, soffermatosi a parlare sulla sua battaglia contro il tumore che lo ha colpito negli anni passati.

“La malattia la scoprii durante le visite mediche di routine prima del ritiro, ero un po’ scioccato, ho fatto subito un giro in bici. La preoccupazione maggiore era per la famiglia, mia madre soprattutto era un po’ ansiosa. Infatti gliel’ho detto dopo che mi sono operato. Tolto il testicolo, tolto il dolore… Poi durante le analisi antidoping mi dissero se avessi assunto dei farmaci per giocare, risposi di no… capii che c’era qualcosa che non andava ancora, quindi dal gennaio 2014 iniziai la chemio”.

“Inizialmente mi domandai ‘Perché proprio a me?’ – ha ammesso il difensore – Dopo l’operazione al testicolo non sentivo nulla, 3 settimane ed ero già in campo, come fosse stato uno stiramento. Era stata un’operazione semplice. Mi dissero che sarei cambiato dopo la chemio ed è stato così. Piano piano dentro di me stava nascendo un nuovo Francesco, avevo voglia di giocare, nuovi obiettivi, voglia di mettermi in gioco. Non bevevo più, ho tolto l’alcool, sono cambiate cose nella mia testa. È venuto tutto da sé. Credo in Dio, stop. Ad altro non credo. Credo che qualcuno mi abbia fatto capire delle cose, poi se è Dio o mio padre morto che mi vuole bene da lassù, non lo so. Prego per Dio e per chi non c’è più, o per chi mi vuole bene. Devo e voglio credere che ci sia lassù qualcuno che ci protegge”.